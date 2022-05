Suivez l'excellence avec Artisan-Renove

Deux bornes numériques ont rejoint les allées de 2 mairies en Ariège. Jusqu’à mi-octobre, ce dispositif expérimental testé par l'agglomération de Foix (09) permettra d’évaluer gratuitement les performances énergétiques de votre logement. En quelques clics, découvrez comment réduire simplement votre facture d’énergie et quelles sont les aides financières dont vous pouvez bénéficier.

Un diagnostic rénovation gratuit, rapide et complet

Pendant deux mois, un logiciel de simulation énergétique est en test dans les mairies de Foix, pamiers, lavelanet et Saint Liziers . Conçu comme un véritable guide personnalisé, il détecte tout ce que vous pouvez optimiser dans votre logement, liste les travaux de rénovation qui seraient les plus adaptés ainsi que leurs coûts (rénovation de façade Foix, isolation de maison à Pamiers, Réfection toiture St Grions...) et, surtout, le montant des aides financières disponibles. Ainsi, peu d’entre nous le savent mais les dispositifs mis en œuvre pour vous accompagner et vous soutenir dans vos projets d’économies d’énergie sont nombreux : crédit d’impôt, certificats d’économies d’énergie, TVA à 5,5 %, aides régionales, aides de l’ANAH, prêt à taux zéro,…

Pour obtenir le diagnostic énergétique de votre logement il vous suffira de quelques minutes, le temps de répondre à une série de questions relatives aux caractéristiques de votre logement (superficie, étage ou RDC, chauffage au gaz ou à l’électricité,…). Vous recevrez votre bilan par mail et pourrez, ensuite, profiter des simulations de travaux et des éco-astuces proposés par le logiciel. Et si la préparation de votre saison de chauffe figurait aussi dans vos bonnes résolutions de rentrée ?

il est conseillé d’accompagner ce bilan énergétique d’un rendez-vous avec un artisan rénovation. Renseignements à l’accueil de ARTISAN RENOVE.