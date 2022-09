La maison idéale vue par les Français - suite

LES VALEURS SÛRES



La maison en bois

Le parquet, les tomettes

Les matière nobles et authentiques

Les cuisines intégrées

Les couleurs vives

CELLES QUI N'ONT PLUS LA COTE



Les matériaux artificiels

Les plafonds bas

Les espaces sombres

La chambre parentale…le plus loin possible des enfants

Parents d’un côté, enfants de l’autre : c’est l’un des souhaits qui ressort dans la réalisation idéale de la maison. La chambre des parents doit être éloignée de celle des enfants. Cet envie d’éloignement est révélatrice du changement en profondeur des relations parents-enfants notamment par la multiplication des familles recomposées. Près de 15 % des enfants cohabitent en effet avec un adulte qui n’est pas leur père ou leur mère. Tout porte à croire que cette situation va continuer à se développer.



La conséquence naturelle de cette envie d’éloignement est la construction d’un univers parental formant à lui tout seul une « maison dans la maison ».

La chambre des enfants : une maison rien qu'à eux

Les chambres sont plus petites que les chambres d’adultes, environ 9 à 10 m² avec une salle de bains et une salle de jeux, susceptible de devenir par la suite une pièce pour l’ordinateur, sachant qu’aujourd’hui 60% des foyers en possède un.



On remarque que la maison est de plus en plus conçue comme une somme d’espaces intimes.

Le bureau

Une pièce qui ferait office de bureau est une demande désormais particulièrement fréquente. En effet, il arrive de plus en plus souvent que l’on rapporte du travail à la maison. Mais on a aussi envie de disposer d’un endroit pour ranger les « papiers » importants du foyer . Par ailleurs, le bureau peut avoir une toute autre fonction : celle de chambre d’amis.



Les Français sont particulièrement attachés à la possibilité de recevoir leurs amis chez eux , ce qui explique pourquoi nous sommes les plus grands consommateurs au monde de canapés-lits !