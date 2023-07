Bien choisir son terrain pour construire une maison

La localisation du terrain

En premier lieu, il conviendra de choisir une commune en fonction de votre situation personnelle et financière. Si vous recherchez le calme, peut-être choisirez-vous un lieu isolé à la campagne, tandis que si vous cherchez à être entouré, vous privilégierez un endroit à proximité d’une ville, ou un lotissement. Il faudra aussi tenir compte de votre activité professionnelle ainsi que celle de votre conjoint(e), sans oublier de considérer le lieu (école, collège, lycée) où vos enfants sont ou seront scolarisés. Si votre activité professionnelle implique que vous devez vous déplacer régulièrement, il sera alors primordial de choisir un lieu proche d’axes de communication pour rejoindre les autoroutes, gares ou aéroports. Pensez également aux avantages et aux inconvénients que comporte l’emplacement de votre terrain dans le cadre d’une revente. Pour vous faire une idée, nous vous conseillons de passer du temps sur le lieu – village ou ville – de votre éventuelle future habitation.

La constructibilité du terrain

L’acquisition du terrain requiert au préalable de s’assurer de sa constructibilité. Bien évidemment, si vous faites appel à un professionnel de l’immobilier, vous n’aurez pas à vous en inquiéter. En revanche, si le terrain appartient à un particulier, il est recommandé de se renseigner auprès de la mairie de la commune concernée pour vérifier que ce terrain est situé en zone constructible, et obtenir par la même occasion le plan d’occupation des sols (POS) ou le plan local d’urbanisme (PLU). Ces documents vous renseigneront sur les règles d’urbanisme en vigueur dans la commune, ainsi que les impositions exigées par celle-ci au niveau de la construction (formes, hauteur, surface, type de toiture de la maison, etc). Dans certains cas, la commune ne dispose ni de POS ni de PLU. Par défaut, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique.

Les démarches sont plus légères en ce qui concerne les terrains en lotissement. D’une, ils sont obligatoirement constructibles, puisqu’ils sont viabilisés par l’aménageur. De plus, le règlement de construction reprendre les règles du POS ou du PLU. Par contre, un certain nombre de critères propres au lotissement seront à prendre en compte pour la construction de votre maison individuelle (couleurs, formes, hauteurs, type de toitures).

Comment effectuer votre recherche de terrain ?

Grâce à internet, il est désormais très simple de mener des recherches pour un terrain de construction. Toutefois, afin de ne pas avoir de surprises ni de désillusions, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l’immobilier : agences immobilières, lotisseurs, ou encore constructeurs de maisons. Ceux-ci sont en mesure de vous proposer un large choix de terrains disponibles sur les secteurs qui vous intéressent. Enfin, la bonne vieille méthode consiste à vous promener dans un lieu donné pour y repérer les biens à vendre. Vous pourrez vous rendre également en mairie pour y trouver des informations sur des terrains disponibles.

