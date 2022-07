La maison idéale vue par les Français

L’idéal français : une maison individuelle

Ce qui ressort de l’étude du sociologue, c’est que pour 82% d’entre nous, la construction de maison individuelle est le logement idéal. Pas étonnant donc que le bricolage caracole en tête de liste de nos activités favorites. La maison doit être ouverte sur les autres, par le biais des nouvelles technologies, et préserver l’intimité de chaque membre de la famille. Si devenir propriétaire est synonyme pour la plupart d’entre nous, d’un endettement qui dure parfois toute une vie, nous souhaitons posséder un petit quelque chose à nous.

Une cuisine conviviale qui réunit famille et amis

La cuisine est le lieu de réunion par excellence, et ce lieu, dans les « rêves » des Français, s’agrandit. 87 % des Français préfèrent une grande cuisine à une grande salle de bains !

La cuisine est en effet l’une des pièces les plus importantes de la maison, puisque c’est dans la cuisine que 80 % des Français prennent la majorité de leurs repas ou reçoivent leurs amis.



Ainsi, le discours dominant qui pourrait laisser croire que la cuisine va disparaître est un leurre : elle ne se cache plus mais s’ouvre au contraire sur les autres pièces à vivre de la maison.

Deux petites salles de bains plutôt qu’une grande

59 % des Français choisiraient deux petites salles de bains plutôt qu’une grande. A ce jour, la taille moyenne d’une salle de bains est de 5 m² pour un appartement, et 8 m² pour une maison. Cet espace dédié au corps, abrite aujourd’hui quelques nouveautés comme une baignoire avec balnéothérapie ou une douche à jets, lorsque le budget rénovation de salle de bain le permet ou que la construction est récente.



Autre nouveauté qui commence à connaître un réel succès : la douche à l’italienne. Cette douche dont le receveur ne dépasse pas le niveau du sol offre deux avantages non négligeables : l’esthétique, bien sûr, mais aussi une facilité d’accès pour les seniors et les personnes à mobilité réduite.



Enfin, il est intéressant de souligner que les parents demandent une salle de bains équipée de deux vasques, preuve de l’importance portée à un espace « à soi » préservé.